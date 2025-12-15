Сбербанк разместит облигации на 100 млрд рублей

16 декабря Сбербанк (MOEX: SBER) разместит облигации на сумму 100 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке. Индикативный ежемесячный купон облигаций достигает 14,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 15,9% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска проходил с 11 по 15 декабря. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1 тыс. руб. Купонный период по облигациям составляет 30 дней. Организаторами размещения выступают SberCIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ. Агент по размещению — SberCIB.

Сейчас в обращении находится 303 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на сумму 420,2 млрд руб., а также два выпуска субординированных бондов на 63,6 млрд руб. Помимо этого, в активах банка — 494 выпусков структурных облигаций «Сбербанк КИБ» на 320,7 млрд руб. и выпуск структурных бондов на €55 млн.