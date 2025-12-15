Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону при пожаре в Азовском районе погиб 61-летний мужчина

В пос. Красный сад Азовского района Ростовской области при возгорании пристройки-кухни частного дома скончался 61-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, пожарных вызвали соседи, почувствовавшие сильный запах дыма. К моменту прибытия спасательных расчетов огонь охватил кухню-пристройку к частному дому. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего.

Дознаватель МЧС России установил предварительную причину возгорания — подгорание пищи на плите.

Валентина Любашенко

