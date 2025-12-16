Молодость не простит

Чаще всего врачи обнаруживают у российских школьников сколиоз, близорукость и проблемы с органами дыхания. Кроме того, все острее становится проблема ожирения. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Эксперты призывают родителей чаще отправлять детей на осмотр к педиатру и узким специалистам. А в пациентском союзе призывают вернуть в школы медицинские кабинеты для ежедневного мониторинга состояния детей.

Практически все дети школьного возраста в России (98%) проходят через профессиональные медицинские осмотры — об этом заявил 15 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей. В результате таких успехов в диагностике выросла и выявляемость болезней во всех возрастных группах — с 2015 года на 2,6%, добавил он.

«Это не свидетельствует об ухудшении состояния здоровья,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.— Напротив, это прямое следствие повышения эффективности выявления заболеваний, существенного совершенствования методов диагностики, а также повышения общей доступности медицинской помощи. Это означает, что патологии стали обнаруживаться раньше и точнее, что критически важно для своевременного вмешательства и успешного лечения».

Самые распространенные «школьные» проблемы — со зрением, с органами дыхания и с опорно-двигательным аппаратом (имеется в виду сколиоз).

Кроме того, растет распространенность ожирения — по данным министра, в 2024 году избыточная масса тела наблюдалась у 480 тыс. школьников (около 2,6% от общего числа) Министр также подчеркнул, что у подростков от 15 до 17 лет наблюдается «небольшой рост общей заболеваемости». При этом в общей структуре заболеваемости снижаются показатели по болезням желудочно-кишечного тракта и кожи, сказал он. Также меньше фиксируется психических расстройств и травм.

Основные медицинские проблемы у несовершеннолетних связаны с опорно-двигательным аппаратом, подтверждает старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Так, сколиоз встречается практически у всех детей: лишь около 1% школьников живут без этого нарушения, говорит она. Это далеко не безобидная ситуация: при прогрессировании сколиоза возможны последствия для различных органов и систем организма, добавляет педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Васильева. Значительное искривление может препятствовать движению ребер, что чревато уменьшением дыхательного объема легких. А в некоторых случаях искривление в грудном отделе позвоночника способно негативно повлиять на работу сердца и сосудов, говорит эксперт.

Широко распространенные нарушения зрения усугубляются длительным использованием телефонов и других гаджетов, говорит Екатерина Морозова. По разным данным, за последние 30 лет распространенность близорукости среди детей выросла в 2–3 раза, уточняет Елена Васильева: «Развитие этого заболевания ассоциируется с высокой зрительной нагрузкой, отсутствием регулярных прогулок на свежем воздухе. Если вовремя не диагностировать заболевание и не начать лечение, то может развиться полная потеря зрения».

Метаболические проблемы, включая лишний вес и ожирение, связаны с малоподвижным образом жизни, избыточным и нездоровым питанием, легким доступом к фастфуду и «перекусам», говорит госпожа Морозова. Также лишний вес ассоциирован с отсутствием качественного сна и эмоциональными перегрузками, добавляет Елена Васильева. «Проблема детского ожирения вызывает серьезную обеспокоенность,— подтвердили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.— Эта тревожная динамика обусловлена не только особенностями рациона питания, но и повсеместным распространением малоподвижного образа жизни, а также недостаточным интересом большинства детей к физической культуре и спорту». В ведомстве напомнили, что в декабре 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей: «За полтора года реализации получен результат — снижение темпа роста первичной заболеваемости ожирением у детей с 4,9% в 2022 году до 1,4% в 2024 году. Этот результат — пример системной работы многих министерств и ведомств».

Кроме упомянутых министром заболеваний Екатерина Морозова обращает особое внимание на рост аллергических заболеваний у несовершеннолетних — особенно в городах с высокой загрязненностью воздуха.

«Все эти заболевания могут привести к необратимым последствиям, поэтому действительно важно как можно раньше выявить их и контролировать,— предупреждает госпожа Васильева.— Для этого нужно регулярно проходить профилактические осмотры у педиатра и врачей узкой специализации — в соответствии с возрастом. А также обращаться за медицинской помощью при появлении каких-либо симптомов, чтобы вовремя начать лечение и снизить риски развития осложнений».

Во Всероссийском союзе пациентов обращают внимание на проблемы школьной медицины. Можно охватить профосмотрами 98% школьников, но без постоянного присутствия медика в школах учащиеся с ожирением, сколиозом или проблемами зрения остаются без системного наблюдения, подчеркивает сопредседатель ВСП Ян Власов. «Система школьной медицины в России была разрушена после распада СССР,— считает господин Власов.— Из полноценной структуры с штатными врачами и медсестрами, которые вели диспансеризацию и ежедневный мониторинг, мы перешли к "арендованным" специалистам из поликлиник, которых привозят на разовые осмотры. Госдуме пора либо вернуть отдельный закон о школьной медицине, либо внести в закон о защите здоровья граждан пункт о здравоохранении в школьных условиях. Чтобы штатные медработники вернулись в учебные заведения и профилактика стала реальностью, а не статистикой на бумаге».

Отметим, в начале этого года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) раскритиковала организацию работы школьных медкабинетов. Она заявила, что в документах Минздрава не описаны компетенции медиков в образовательных организациях, также нет единых требований к ним. Минздрав, как сообщал “Ъ”, пообещал «актуализировать» документы. По данным замминистра просвещения РФ Ольги Колударовой, в 2024 году почти в 85% школ в России были медкабинеты. При этом еще в 2022 году медкабинеты были только в 65% школ.

Наталья Костарнова