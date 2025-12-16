Владимир Якушев доложил президенту о выборных успехах единороссов

«Единая Россия» (ЕР) отчитается перед гражданами об исполнении «народной программы», с которой шла на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подготовку «народной программы 2.0» к думским выборам 2026 года партийцы уже начали, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин (справа) и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин (справа) и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Единоросс также доложил главе государства об успехах ЕР на минувших выборах, особо подчеркнув, что по итогам кампании мандаты получили 890 партийных кандидатов—участников СВО. Господин Путин в ответ выразил уверенность, что «люди, которые сами воевали», будут держать вопрос поддержки самих бойцов и их семей «на особом контроле».

Отдельно президент поинтересовался волонтерской работой единороссов. Владимир Якушев представил обобщенные данные по уже осуществленным проектам и отметил, что партия продолжает соответствующую деятельность «в постоянном режиме». «И то, что касается поддержки СВО, наших бойцов — мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь»,— заверил секретарь генсовета.

Григорий Лейба