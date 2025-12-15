Завод «Амилко» в Миллерово увеличит производственные мощности почти вдвое

В Ростовской области компания «Амилко» реализует инвестпроект, направленный на увеличение годовой мощности по глубокой переработке кукурузы с 270 тыс. т до 500 тыс. т. В необходимости такой работы убедилась министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко, посетившая завод с рабочим визитом.

ООО «Амилко» расположено в городе Миллерово и является ведущим в Южном федеральном округе предприятием по глубокой переработке кукурузы. Завод выпускает крахмал, глюкозные и мальтозные сиропы, а также высокобелковые кормовые добавки. Это — серьезный вклад предприятия в импортозамещение. Существующие мощности позволяют перерабатывать до 270 тыс. т зерна в год, тогда как потребности у российских потребителей значительно выше. По мнению главы минсельхозпрода региона, у продукции «Амилко» есть и серьезный экспортный потенциал.

По словам генерального директора компании Сергея Болдырева, реализация проекта по расширению мощностей идет в соответствии со стратегией развития предприятия до 2030 года. Инвестиции направляются на модернизацию оборудования, расширение линейки биотехнологической продукции, цифровизацию производственных процессов и выход на новые экспортные рынки.

Анна Касьяненко, в свою очередь, подтвердила готовность министерства обеспечить комплексное сопровождение проекта.

«Такой уровень диалога с представителем власти — большая редкость. Анна Касьяненко знает технологию, понимает риски и возможности, и готова реально участвовать в решении задач», — резюмировал Сергей Болдырев.

В завершении рабочей поездки глава минсельхозпрода Дона передала гендиректору завода «Амилко» Благодарность министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут за значительный вклад в развитие АПК и реализацию стратегических проектов. Кроме того, Анна Касьяненко отметила благодарственными письмами министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области ряд сотрудников компании.

Ефим Мартов