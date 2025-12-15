В Самарской области полностью восстановлено электроснабжение после стихии

В Самарской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей после стихии. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники «Самарских распределительных сетей» завершили работы по устранению последствий циклона, затронувшего 36 населенных пунктов. Для ликвидации последствий стихии было задействовано 47 бригад, в составе которых работали 123 специалиста и 60 единиц специальной техники. Энергетики восстановили работу 15 воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 15 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Работы проводились в сложных погодных условиях: скорость ветра достигала 25 м/с, наблюдались сильный мокрый снег и метель. Движение по дорогам было затруднено, что усложняло доступ бригад к местам аварий.

В настоящее время специалисты компании осуществляют постоянный мониторинг погодной обстановки.

Андрей Сазонов