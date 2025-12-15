Автопром поехал по наклонной

Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Со вторника, 16 декабря, сборка автомобилей прекратится на предприятии в Дрездене. С 2002 года там произвели около 200 тыс. машин. Это менее половины годового объема производства флагманского завода Volkswagen в Вольфсбурге, сообщает Financial Times. Глава автоконцерна Томас Шефер заявил, что такое решение необходимо было с экономической точки зрения. В прошлом году компания достигла соглашения с профсоюзами о сокращении 35 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

До 2016 года дрезденский завод специализировался на производстве премиум-модели Volkswagen Phaeton, а после выпускал электромобиль ID.3. Небольшие объемы выпуска могут себе позволить только производители люкса, отмечает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Примерно 100 тыс. экземпляров в год — это относительно эффективный объем производства для того, чтобы себестоимость автомобиля получалась достаточно низкой. Известно, что в среднем в Китае сейчас меньше минуты требуется для производства следующего автомобиля. Обычно автозавод выпускает машины на два рынка — собственный и зарубежный.

Volkswagen по всему миру выпускал достаточно много. В том числе производились запасные части и для заводов Германии, и для заводов Китая, что тоже обеспечивало более низкую себестоимость. На сегодняшний день по всему миру китайские производители начинают теснить всех остальных, прежде всего на рынках Азии. Соответственно, у многих заводов, в том числе немецких, начинают сужаться возможности для поставки авто. Мне приходилось быть на заводе Ford в Гамбурге, где производилось больше 100 тыс. авто в год, на заводе Kia в Словакии, где собирали 300 тыс. машин. У нас, например, есть УАЗ, который производит 20-30 тыс. автомобилей, ГАЗ с показателем до 50 тыс. машин, это считается не очень крупный завод. АвтоВАЗ в свое время выпускал до 1 млн машинокомплектов».

Убытки концерна Volkswagen за третий квартал, по данным СМИ, составляют более €1 млрд. А общие потери из-за американских пошлин в 2025 году компания оценивает в €5 млрд. Низкий спрос в том числе на внутреннем рынке заставляет европейских производителей пересматривать приоритеты, подчеркивает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Не так давно Европейская ассоциация автопроизводителей выпускала целое коммюнике, где они говорили, что в целом европейский автопром и европейский рынок новых автомобилей все еще не вышел на допандемийные объемы продаж.

Связано это со многими факторами: спрос на электромобили не растет такими темпами, как предполагалось изначально, у очень многих производителей продажи сокращаются, в том числе у Tesla. Плюс давят китайские автопроизводители, и пошлины, введенные ранее Еврокомиссией, здесь мало помогли. Китайцы по-прежнему планомерно расширяют свое присутствие на европейском рынке.

Сейчас в качестве меры поддержки европейского автопрома обсуждается некоторое смягчение либо по срокам, либо еще по каким-то критериям планировавшегося на 2035 год запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Скорее всего, помимо электромобилей можно будет продавать также гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на синтетическом горючем. Эта мера тоже много обсуждалась. У автовладельцев нет желания переходить на электрокары из-за целого комплекса причин. Это и недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций, даже в Европе, и неготовность многих автомастерских заниматься ремонтом и обслуживанием электромобилей, и дороговизна самих электромобилей, поскольку они все равно стоят дороже, чем бюджетные модели с бензиновыми или дизельными двигателями, доступные в Европе».

Сборочные цеха планируется переделать в исследовательский комплекс для разработки проектов ИИ, робототехники и микросхем, сообщает Financial Times. В проекте примет участие местный Технический университет. Инвестиции на ближайшие семь лет оцениваются в €50 млн.

Юлия Савина