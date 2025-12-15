Минимальная зарплата в регионе увеличится на 20% с января 2026 года

С 1 января 2026 года в Ростовской области изменится размер минимальной оплаты труда. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства труда.

По информации ведомства, федеральный МРОТ увеличится с нынешних 22,4 тыс. руб. до 27,1 тыс. руб. — рост составит 20%. В Ростовской области действует трехстороннее соглашение, согласно которому минимальная зарплата для коммерческих организаций должна превышать общероссийский уровень в 1,2 раза.

Для внебюджетных предприятий региона МРОТ вырастет с 26, 9 тыс. руб. до 32, 5 тыс. руб. Сотрудники бюджетных учреждений будут получать минимальную зарплату на уровне федерального стандарта — 27,1 тыс. руб.

В министерстве напомнили, что МРОТ представляет собой гарантированную сумму за полный месяц работы до вычета подоходного налога. На руки работник получит меньше указанной суммы.

«Налоговая служба автоматически контролирует соблюдение требований через отчеты СЗВ-М и 6-НДФЛ. За нарушения предусмотрены штрафы: для компаний — от 30 до 50 тыс. руб., для руководителей — от 10 до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. руб. Работодатель обязан доплатить недополученную сумму с компенсацией за задержку»,— уточнили в сообщении ведомства.

