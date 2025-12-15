В Москве задержан обвиняемый в восьми убийствах на территории Оренбуржья

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в организации серии убийств, совершенных в Оренбургской области с 2013 по 2020 год. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Алексей Худаев руководил преступной группой, которая совершала заказные убийства предпринимателей и другие тяжкие преступления. Ему предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступного сообщества, убийства, вымогательство и уничтожение имущества.

Задержание подозреваемого произошло 7 декабря 2025 года в ходе пресечения противоправной деятельности. Главным следственным управлением СКР расследуется уголовное дело по факту деятельности организованной преступной группы на территории Оренбурга и Оренбургской области в указанный период.

Следствие установило, что группа действовала в течение семи лет, совершая преступления на заказ. Обвиняемому предстоит ответить за действия, квалифицированные по статьям о создании преступного сообщества, убийствах, вымогательстве и других тяжких преступлениях.

Андрей Сазонов