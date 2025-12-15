На Дону система «Оракул» отследила 20 тысяч машин должников в 2025 году

На Дону в автоматизированный программный комплекс «Оракул» внесены данные о более 20 тыс. транспортных средств, принадлежащих неплательщикам. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместную операцию по выявлению автомобилистов-должников. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, приставы-исполнители арестовали четыре транспортных средства на общую сумму налогового долга более 1,5 млн руб. Владельцам предоставили десять дней для погашения задолженности. Одному водителю вручили повестку о необходимости явиться в территориальный отдел ФССП.

«За 11 месяцев 2025 года было составлено более 14 тыс. административных протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату штрафа в установленный срок), вручено 165 уведомлений о явке в территориальные отделы ФССП, взыскано более 2 млн руб., наложен арест на 105 автомобилей и восемь единиц иного имущества»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко