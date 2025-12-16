В Черноземье 17 декабря ожидается холодная и пасмурная погода, до +2°C

В среду, 17 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура воздуха будет варьироваться от 0°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура в течение дня составит от +1°C до +2°C. Ожидается пасмурная погода. Юго-западный и западный ветер с порывами до 7 м/с.

температура в течение дня составит от +1°C до +2°C. Ожидается пасмурная погода. Юго-западный и западный ветер с порывами до 7 м/с. В Воронеже на протяжении всего дня будет пасмурно. Температура воздуха составит от 0°C до +2°C. Ветер усилится до 8 м/с.

на протяжении всего дня будет пасмурно. Температура воздуха составит от 0°C до +2°C. Ветер усилится до 8 м/с. В Курске утром, днем и вечером температура воздуха составит 0°C, ночью повысится до +1°C. В течение суток сохранится пасмурная погода. Ветер до 9 м/с.

утром, днем и вечером температура воздуха составит 0°C, ночью повысится до +1°C. В течение суток сохранится пасмурная погода. Ветер до 9 м/с. В Липецке также ожидается пасмурная погода. Утром температура составит +1°C, днем останется на том же уровне, вечером понизится до 0°C и ночью не изменится. Юго-западный и западный ветер с порывами до 9 м/с.

также ожидается пасмурная погода. Утром температура составит +1°C, днем останется на том же уровне, вечером понизится до 0°C и ночью не изменится. Юго-западный и западный ветер с порывами до 9 м/с. В Орле в течение суток будет пасмурно. Температура воздуха составит 0°C. Ветер до 9 м/с.

в течение суток будет пасмурно. Температура воздуха составит 0°C. Ветер до 9 м/с. В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром, днем и вечером температура составит +1°C, ночью опустится до 0°C. Ветер с порывами до 8 м/с.

Сергей Калашников