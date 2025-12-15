В Дагестане и Ставрополье деревянные дома занимают 1-2% рынка ИЖС

Доля сделок с деревянными домами в сегменте индивидуального жилищного строительства составила всего 2% в Ставропольском крае и 1% в Дагестане на конец ноября 2025 года. Об этом сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов в ходе круглого стола РИА Новости, посвященного итогам года в индустриальном деревянном домостроении.

По мнению эксперта, росту числа деревянных домов в регионе мешают проблемы с логистикой и недостаток опыта у местных строителей.В среднем по России на деревянные дома приходится 41% от всех сделок в сфере ИЖС.

«Низкое распространение деревянного частного и индустриального домостроения в Ставропольском крае и Дагестане связано с тем, что эти регионы не имеют своего обширного лесного фонда. Дорогая логистика доставки дерева и отсутствие опыта работы с этим стройматериалом у местных строителей приводят к тому, что, в отличие от строительства из кирпича, камня и блоков, деревянное домостроение не популярно»,— резюмировал господин Попов.

Валентина Любашенко