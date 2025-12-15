Росфинмониторинг получит доступ к операциям по картам «Мир»

Президент Владимир Путин подписал закон о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») об операциях по платежным картам и через систему быстрых платежей. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

9 декабря Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении. Он дополняет «антиотмывочное» законодательство. Теперь Росфинмониторинг сможет получать информацию от НСПК — оператора СБП, платежной системы «Мир» и единого QR-кода. Взаимодействие будет осуществляться в том числе через личный кабинет. НСПК не имеет права разглашать факт передачи этих данных. Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Центральным банком.

По мнению авторов, новый закон позволит сократить нагрузку на банки за счет уменьшения количества запросов от ведомства.