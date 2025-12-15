Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего в Лужском районе Ленобласти

Поисковые работы пришлось проводить спасателям в Лужском районе Ленинградской области. Информация о том, что накануне, 14 декабря, мужчина ушел рыбачить на пруд в деревне Ретюнь и не вернулся, поступила в аварийно-спасательную службу региона в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В итоге тело пропавшего рыбака было обнаружено, его доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, а также ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области и добровольцы, уточнили в ведомстве.

Андрей Цедрик