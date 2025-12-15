Более 17 тысяч ростовчан получили жилье из аварийного фонда с 2019 года

В Ростовской области с 2019 года расселено 317,7 тыс. кв. м аварийного жилья, благодаря чему более 17 тыс. человек получили новые квартиры. Об этом сообщает портал Domostroydon.ru со ссылкой на сайт правительства региона.

«По информации ведомства, в регионе действуют две программы по переселению из ветхого жилья в зависимости от периода признания домов таковыми»,— говорится в сообщении.

Первая программа охватывает фонд, признанный аварийным с 2017 по 2021 годы и подлежащий расселению в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вторая программа включает дома, признанные ветхими начиная с 2022 года.

