Число обращений участников СВО в службу занятости Петербурга выросло на 42% за год

Количество обращений в участников СВО в службу занятости Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2025 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости.

На этом фоне количество успешно трудоустроенных участников СВО выросло на 70% год к году, отметили в учреждении.

В комитете рассказали, что для этой категории граждан проводятся специализированные ярмарки вакансий, мотивационные встречи и экскурсии на предприятия.

Артемий Чулков