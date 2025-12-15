Число обращений участников СВО в службу занятости Петербурга выросло на 42% за год
Количество обращений в участников СВО в службу занятости Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2025 года увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости.
На этом фоне количество успешно трудоустроенных участников СВО выросло на 70% год к году, отметили в учреждении.
В комитете рассказали, что для этой категории граждан проводятся специализированные ярмарки вакансий, мотивационные встречи и экскурсии на предприятия.