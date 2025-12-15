Нейросети встраиваются в арт-рынок

Искусственный интеллект научили оценивать современное искусство. Платформу для расчета рыночной стоимости арт-объектов представили ученые МФТИ и МГУ. Программа оценивает произведения по 35 критериям и учитывает основные факторы ценообразования. Пользователю достаточно загрузить фото работы и ее ключевые параметры: имя автора, дату создания, страну происхождения, габариты и прочие характеристики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Прежде всего такой инструмент будет полезен для инвесторов, которые воспринимают арт-объекты как актив, говорит директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Оценка современного искусства — действительно сложный и в значительной степени субъективный процесс. В отличие от традиционных активов, где цены можно вывести из себестоимости, доходности или ликвидности, стоимость произведений современного искусства формируется под влиянием множества неочевидных факторов. Это и творческий путь художника, и история самого произведения: когда, при каких условиях оно создавалось, где оно выставлялось, было ли оно в коллекции у кого-то, что вообще в культурном контексте происходило.

Поэтому именно рынок современного искусства часто называют серым: он опирается на доверие, связи, экспертное мнение, тут очень сложно объективные метрики вывести. Оценка одной и той же работы может сильно варьироваться в зависимости от времени и контекста.

Такая платформа — это, конечно, интересный шаг в попытке систематизировать существующую хаотичную ситуацию. Предложены 35 критериев, и машинное обучение позволяет выявить какие-то скрытые, может быть, корреляции и предложить более прозрачную, воспроизводимую модель, но это надо тестировать. Это может быть актуально для новых инвесторов, которые воспринимают искусство как чисто финансовый актив, но мне кажется, ИИ не заменит человеческой экспертной оценки, поскольку он не способен уловить художественную значимость, какой-то нарратив, эмоциональный резонанс произведения. Поэтому рассматривать такие системы стоит не как окончательный авторитет, а как вспомогательный инструмент».

По словам разработчиков платформы, она работает в два этапа: на первом алгоритмы компьютерного зрения определяют стиль, направление и жанр произведения. Далее модель изучает набор рыночных показателей — от размеров и материалов до биографии художника, а также трендов цен на торгах. Президент фонда поддержки современного искусства ЛЕЩУКФОНД Мария Кожевникова считает, что инструмент заинтересует игроков рынка: «Я решила подумать, почему так происходит, что нет ликвидности. Есть какое-то количество фондов в США, которые говорят о том, что они покупают картины только дороже $100 тыс., а все, что дешевле, они не считают инвестиционным искусством.

С другой стороны, я пыталась понять, что действительно влияет на цену. Поняла, что на арт-рынке очень многое зависит от частного мнения, например, кто-то из топ-менеджмента Sotheby's приедет в какую-то деревню, ему понравится художник, скорее всего, он станет известным. На рынке есть такая проблема: если мы говорим про ликвидность и про то, как ее посчитать, мы должны говорить именно о вторичном рынке. В России вторичного рынка практически не существует, а на первичном рынке очень много играют эмоции, ты можешь достаточно дорого купить художника, который сейчас в моде, но мода пройдет, и на вторичном рынке его искусство станет намного дешевле.

Самое сильное влияние на цену оказывает выставочная деятельность. Влияют стиль и техника, то есть графика всегда будет дешевле, чем масло на холсте или скульптура. Модель мы обучали на большой базе данных, она нашла похожие паттерны в биографиях разных художников и выдала топ-10 критериев, которые действительно влияют на цену, на которые нужно смотреть. Но эта база была американская, на российском рынке мы только собираем ее».

По данным «Известий», платформа оценила картину Никаса Сафронова «Явление корабля в ночь перед Венецианским карнавалом» в 160 тыс. руб. Сам художник просит за полотно 3 млн руб.

Ульяна Горелова