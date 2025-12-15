Посредник попал на полмиллиарда

Октябрьский райсуд Новороссийска начал рассматривать дело экс-депутата краевого заксобрания Михаила Ковалюка, обвиненного в вымогательстве 500 млн руб. у предпринимателя Олега Гуленко. Во время спора из-за наследства крупного местного предпринимателя Александра Гуленко фигурант представлял интересы оппонента потерпевшего. Михаил Ковалюк с обвинением не согласен. Он утверждает, что обсуждал передачу средств с целью заключения мирового соглашения.

Предварительное заседание по уголовному делу в отношении Михаила Ковалюка, обвиняемого в особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), прошло 15 декабря в Октябрьском райсуде Новороссийска в закрытом режиме. Первое слушание по существу назначено на 22 декабря, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. По информации прокуратуры края, следствие полагает, что с августа 2024 года по февраль 2025 года злоумышленник требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского предпринимателя. Обвинение утверждает, что для давления на потерпевшего привлекались лица, имеющие авторитет в криминальной среде. Господин Ковалюк был задержан в Новороссийске в феврале 2025 года при передаче ему денег.

Михаил Ковалюк, гендиректор ООО «Стройинвест», позиционировал себя как общественный деятель и благотворитель. Избирался депутатом законодательного собрания Краснодарского края третьего (2002–2007 годы), пятого и шестого созывов (2012–2022 годы), состоял в комитете по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (фракция «Единая Россия»).

Как стало известно «Ъ», уголовное преследование Михаила Ковалюка связано со спором о наследстве предпринимателя Александра Гуленко, который умер в октябре 2020 года.

Господин Гуленко был учредителем ООО «Черноморская торгово-промышленная компания» (управляет Центральным рынком Новороссийска), владельцем новороссийских гостиниц «Русь», «Экспромт» и «София», санаторно-курортного комплекса и медицинского центра в Анапе, а также других активов.

Родственники Александра Гуленко оценивали наследственное имущество в 5 млрд руб. О правах на наследство заявили Олег Гуленко, старший сын предпринимателя, а также гражданская жена господина Гуленко-старшего Румяна Тричева, которая действовала в интересах своего несовершеннолетнего на тот момент сына Якова. Олег Гуленко предложил вариант раздела активов, который не устроил госпожу Тричеву, после чего он начал добиваться исключения сводного брата из числа наследников. Он обратился в суд за аннулированием записей в органах загса о родстве между Александром и Яковом Гуленко. Тогда же Румяна Тричева попросила Михаила Ковалюка, знакомого ее покойного гражданского мужа, организовать представительство ее сына в суде. В период переговоров о судьбе имущества Олег Гуленко сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве, после чего Михаил Ковалюк и был задержан.

Сын подсудимого Ковалюка Анатолий Ковалюк, выступающий в качестве адвоката в деле, в разговоре с «Ъ» не стал сообщать подробности, ограничившись заявлением о том, что доказательств вины его отца в материалах расследования нет.

Как стало известно «Ъ», Михаил Ковалюк утверждает, что вел переговоры с Олегом Гуленко о выплате Якову Гуленко компенсации за часть активов, которые тот согласился бы уступить брату с заключением мирового соглашения.

По данным ГАС «Правосудие», в 2023 году Краснодарский краевой суд вынес решение об аннулировании документов, дающих Якову Гуленко право на наследство. После этого данные о судебном процессе были засекречены. В базе kartoteka.ru Олег и Яков Гуленко указаны в качестве соучредителей ООО «Черноморская торгово-промышленная компания».

Анна Перова, Краснодар