Топ-10 перспективных лидеров рейтинга

|Инвестиции до 3 млн руб.
|
|FMART by flowwow
|Франшиза сети студий цветов
|2024
|Москва
|108
|820 000
|МЕТТА
|Франшиза магазина эргономичных кресел
|2024
|Уфа
|42
|1 200 000
|RENDERIA
|Франшиза школы цифровых искусств для детей
|2025
|Екатеринбург
|101
|650 000
|Инвестиции 3–10 млн руб.
|
|Маслофф
|Франшиза сети станций экспресс-замены масла
|2022
|Москва
|83
|4 000 000
|TOPRACING
|Франшиза сети арен и клубов автосимуляторов
|2024
|Москва
|33
|4 500 000
|Инвестиции 10–40 млн руб.
|
|Stars Coffee
|Франшиза сети кофеен
|2022
|Москва
|92
|12 000 000
|Яндекс Лавка
|Франшиза экспресс-доставки продуктов
|2023
|Москва
|35
|15 000 000
|Портал
|Франшиза сети робот-моек
|2023
|Москва
|44
|14 000 000
|Инвестиции от 40 млн руб.
|
|Cosmos group
|Франшиза сети отелей
|2023
|Москва
|7
|60 000 000
|PRO.Хинкали by Novikov
|Франшиза ресторана грузинской кухни
|2023
|Москва
|27
|100 000 000