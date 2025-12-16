Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-10 перспективных лидеров рейтинга

Подготовлен в партнерстве с экспертами Franshiza.ru

Название франшизыНаправление деяельностиГод старта франчайзингаГород франчайзераКоличество франчайзинговых точек на 1 октября 2025 годаМинимальный размер инвестиций в запуск бизнеса
Инвестиции до 3 млн руб.
FMART by flowwow Франшиза сети студий цветов 2024 Москва 108 820 000
МЕТТА Франшиза магазина эргономичных кресел 2024 Уфа 42 1 200 000
RENDERIA Франшиза школы цифровых искусств для детей 2025 Екатеринбург 101 650 000
Инвестиции 3–10 млн руб.
Маслофф Франшиза сети станций экспресс-замены масла 2022 Москва 83 4 000 000
TOPRACING Франшиза сети арен и клубов автосимуляторов 2024 Москва 33 4 500 000
Инвестиции 10–40 млн руб.
Stars Coffee Франшиза сети кофеен 2022 Москва 92 12 000 000
Яндекс Лавка Франшиза экспресс-доставки продуктов 2023 Москва 35 15 000 000
Портал Франшиза сети робот-моек 2023 Москва 44 14 000 000
Инвестиции от 40 млн руб.
Cosmos group Франшиза сети отелей 2023 Москва 7 60 000 000
PRO.Хинкали by Novikov Франшиза ресторана грузинской кухни 2023 Москва 27 100 000 000

Как составлялся рэнкинг

