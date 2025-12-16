Ресторан «Горыныч» — городская харчевня

Во вторник, 9 декабря, в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия ресторана «Горыныч» от Альянса Бориса Зарькова White Rabbit Family. Благодаря усилиям специалистам компании и ее ростовского партнера в центре южной столицы появилось уникальное место на 350 мест, где гармонично уживаются язычество и христианство, сказка и явь, традиции и инновации.



Как отметил владелец ресторанного холдинга WRF Борис Зарьков, ресторан «Горыныч» задумывался как демократичное по цене место, где можно быстро и вкусно поесть. Оно сочетает в себе несколько ключевых вещей: музыка, кухня открытого огня, которая дает ощущение «трансового настроения и современного ритуального пиршества», русская культура, выражающаяся в смеси язычества, сказок и христианства.

«Нет абсолютно никаких акцентов на статус, активы и т. д. Наш ресторан — это место для любого уровня посетителей, которые готовы быстро заехать в эту харчевню, зарядиться энергией и вкусно поесть приготовленную на огне еду»,— пояснил господин Зарьков.

По словам генерального директора Альянса WRF Артема Павленко, к ним сразу пришло понимание того, что «Горыныч» должен появиться именно в Ростове-на-Дону. Он, по мнению топ-менеджера, один из самых развитых городов-миллионников, с точки зрения индустрии питания вне дома.

«Самым главным вызовом было найти правильного партнера. Во франчайзинге это все — ключевой момент, подчеркнул господин Павленко. Можно обладать любыми ресурсами для открытия ресторанного бизнеса, но без постоянной вовлеченности в развитие ничего не выйдет. В этом плане нам очень сильно повезло с командой «Горыныча» в Ростове-на-Дону, с которой у нас есть общие ценности».

В южной столице новый ресторан уютно расположился в торгово-развлекательном центре «Большой». Это — «сердце» большого города. Отсюда в шаговой доступности находятся все главные достопримечательности мегаполиса. Теперь в этом списке есть еще одна достопримечательность — «Горыныч».

Ростовский партнер проекта Михаил Остроушко сообщил, что они приняли решение о сотрудничестве с Альянсом White Rabbit Family, поскольку считают ресторан «Горыныч» уникальным для России гастрономическим проектом. «Мы выбрали его, потому что у нас с партнерами схожие взгляды на то, как надо развивать ресторанный бизнес в России. Вы ни в одном ресторане не встретите такое количество открытого огня: пицца-печи, мангал, открытая кухня. Плюс — особая концепция. Сочетание этих факторов и является эксклюзивностью места», — подытожил господин Остроушко.

White Rabbit Family — ресторанныи Альянс, основанныи в 2010 году Борисом Зарьковым. Сейчас под брендом WRF реализуется более 40 проектов по всему миру. Три ресторана Альянса — White Rabbit, Сахалин и Selfie — получили звезды Michelin в 2021 году. Также ресторан White Rabbit занял 13-е место в престижном международном реитинге The World’s 50 Best Restaurants в 2020 году. «Горыныч» (создан Борисом Зарьковым и бренд-шефом Владимиром Мухиным) является одним из динамично развивающихся направлений Альянса WRF. По мнению авторов концепции, название «Горыныч» отражает огненныи дух и живую атмосферу, которые создают здесь настоящии городскои очаг. Эта федеральная ресторанная сеть развивается по принципу франчайзинга. Заведения были открыты в Москве, Сочи, Новосибирске, Казани, Воронеже и Ростове-на-Дону. Всего – более 20 ресторанов в крупных городах страны.

После общения с журналистами и автограф-сессии с Борисом Зарьковым, команда ресторана «Горыныч» предоставила гостям возможность лучше оценить интерьер и атмосферу заведения: панорамное остекление, оригинальное музыкальное сопровождение, приглушенный свет, отблески открытого пламени… На потолке — росписи. У стен — мягкие диваны с бархатными подушками. В интерьере — резные деревянные элементы. Атмосфера уюта и тайны, сказки наяву.

Главная изюминка «Горыныча» — настоящая русская печь, символ гостеприимства и глубокой связи с национальной кулинарной культурой. Открытая кухня ресторана — настоящий театр вкусов: дровяные печи, угольный гриль и смокер придают блюдам особый аромат и по-настоящему насыщенный вкус. Гости могут насладиться ремесленным хлебом, мясом, хрустящей неаполитанской пиццей из дровяной печи и др. яствами. В меню — акцент на локальной кухне с использованием сезонных продуктов, любовно приготовленных на огне. И от этого многообразия блюд есть стойкое ощущение: все — сказочно вкусно.

Подробную информацию о работе ресторана «Горыныч» можно узнать на сайте https://rostov.gorynich.com/ или по телефону в Ростове-на-Дону: +7 (918) 580-50-80

