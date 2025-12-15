Суд приговорил медсестру к тюремному сроку за массовое заражение в санатории

Нальчикский городской суд приговорил медсестру частного санатория к четырем годам лишения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, приведшее к заражению более 70 пациентов гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике грубо нарушались санитарно-эпидемиологические требования. Медперсонал использовал нестерильные медицинские инструменты, не соблюдал правила дезинфекции и стерилизации, допускал многократное применение одноразовых изделий.

Следствием этих нарушений стало инфицирование 71 пациента острым вирусным гепатитом С. Также зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Изначально обвинения по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей) предъявили трем сотрудникам учреждения: генеральному директору, врачу и медсестре процедурного кабинета. Медсестру дополнительно обвинили в заражении людей ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщил представитель пресс-службы.

Уголовное преследование генерального директора и врача санатория прекращено в связи с истечением срока давности. Лицензия санатория «Медис» на осуществление медицинской деятельности аннулирована.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко