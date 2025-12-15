Стартовала пригласительная программа на Кавказский инвестфорум

Оргкомитет Кавказского инвестиционного форума объявил о запуске пригласительной кампании на третье мероприятие, которое соберет бизнес, власть и инвесторов в Минеральных Водах Ставропольского края. Фонд Росконгресс организует форум при поддержке Минэкономразвития РФ, Кавказ.РФ выступает генеральным партнером. С 17 по 19 мая 2026 года площадка МВЦ «МинводыЭкспо» примет тысячи участников для переговоров и контрактов по проектам в СКФО и ЮФО.

Фото: Кавказ.РФ

Форум проходит под темой «Расширяя горизонты возможностей». Александр Новак, зампред правительства РФ и куратор СКФО, провел первое заседание оргкомитета в июле 2025 года и отметил успех КИФ-2025. Деловая программа фокусируется на поддержке предпринимательства, международных инвестициях, креативных индустриях и транспортном потенциале регионов. Президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов, что усиливает культурный акцент события.

Впервые организуют инвестиционные шоу. Регионы презентуют перспективные проекты российским и зарубежным инвесторам в ярком формате с учетом местных традиций. День предпринимателя выделит практику для МСП: обсудят креативную экономику, АПК, туризм и e-commerce. Молодежный день соберет студентов и молодых специалистов для питчей идей, встреч с бизнесом и властью, мастер-классов по запуску проектов.

Форум расширит связи с Азово-Черноморским и Каспийским регионами. Гости увидят транспортно-логистические маршруты, проекты в добыче, экологии и культуре. Фестиваль народов Кавказа покажет традиции Большого Кавказа и Юга России. Оргкомитет принимает заявки на участие, включая премию «Вершина» — дедлайн 1 марта 2026 года. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров анонсировал эти даты в ноябре.

КИФ привлекает руководителей власти, компаний, СМИ, ученых и молодежь. Предыдущие форумы заключили контракты на миллиарды рублей по ГЧП и инвестициям. Кампания стартовала 14 декабря 2025 года на официальном сайте forumkavkaz.org.

Станислав Маслаков