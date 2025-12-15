Закупщики АО «БЭСК» - в лидерах отрасли

12 декабря в Москве прошла церемония награждения лидеров Национального рейтинга профессиональных закупок. АО «БЭСК» было признано лидером отрасли в номинации «Энергетика распределяющая».

Председатель оргкомитета Национального рейтинга профессиональных закупок Виктор Симоненко (справа) награждает дипломом лауреата Булата Гарипова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Башкирские электросетевики отмечены за соблюдение прозрачности в закупочной деятельности, а также за активное участие в инициативах по улучшению конкурентной среды и повышению качества услуг.

«Хочу выразить благодарность всей команде блока закупок и снабжения. Это наша общая заслуга. Будем продолжать держать высокий стандарт»,- отметил директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Булат Гарипов.

На мероприятии собрались представители крупнейших российских компаний, эксперты и профессионалы в сфере закупок. Цель рейтинга – выявление и поощрение организаций, которые демонстрируют высокие стандарты работы в области корпоративных и частных закупок, внедряют современные решения и способствуют развитию прозрачности и эффективности процессов.

ООО «Башкирэнерго»