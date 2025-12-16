Первые в промышленной медицине

Нововоронеж — город первопроходцев, и это касается не только атомной энергетики. Уже много лет здесь развивается особая отрасль здравоохранения — промышленная медицина, задача которой — вести профилактику профессиональных болезней, вовремя их выявлять и эффективно лечить. Сегодня опыт нововоронежских медиков решено применить в масштабах всей страны.



Ровесница атомного проекта

Промышленная медицина родилась вместе с отечественным атомным проектом. В 1947 году были созданы организации, которым поручили следить за здоровьем атомщиков и жителей первых советских атомградов. Так началась история Федерального медико-биологического агентства.

А в 1963 году в только что основанном Нововоронеже, где заканчивалось строительство первой атомной станции с водо-водяным реактором, была создана медсанчасть №33. Сегодня это клиническая больница №33: она тоже входит в состав ФМБА и ее задача — сохранение профессионального здоровья атомщиков и забота о здоровье всех жителей города.

На медосмотр как на работу

«Всего в Нововоронеже девять предприятий контура “Росатома” с 9 тыс. сотрудников. Мы следим за критериями здоровья работающих с ионизирующим излучением,— говорит главный врач больницы Геннадий Ролдугин.— Одно из наших подразделений — Центр промышленной медицины — включает здравпункты на атомной станции, которые функционируют в круглосуточном режиме. Работники проходят там осмотры перед каждой сменой и после нее. Программно-аппаратные комплексы измеряют артериальное давление, температуру, проводят тест на алкоголь и проверяют психомоторную реакцию на цвет».

Все данные дистанционно передаются специалистам центра. В случае любых отклонений работника направляют в поликлинику, где его осматривает цеховой врач. При необходимости сотрудник продолжает обследование и лечится — амбулаторно или стационарно — в отделении профпатологии.

Кроме того, сотрудники атомной станции каждый год проходят медосмотры у цехового врача и узких специалистов, а также психофизиологическое обследование — если речь идет о работниках блочного щита управления станции, от которых требуется максимальная концентрация, чтобы неотрывно наблюдать за множеством параметров работы энергоблока.

«Мы проверяем психическое и физическое состояние работника и определяем, готов ли он продолжать свою деятельность,— объясняет Геннадий Ролдугин.— Определяется уровень адаптации работника к выполнению своих трудовых обязанностей. Есть три уровня: высокий, средний и низкий. В последнем случае работники опять же отправляются на дальнейшее обследование и лечение».

Во время обследования применяется широко распространенная в мире методика многостороннего исследования личности, проверяются простая и сложная психомоторная реакция на цвет, а также оценивается сердечный ритм.

Большое внимание уделяется и болезням опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы — пациенты лечатся и проходят необходимые физиопроцедуры.

Все это вовсе не означает, что сотрудники атомной станции болеют чаще представителей других профессий. За 61 год работы Нововоронежской АЭС не зарегистрировано ни одного случая лучевой болезни. Это свидетельствует о высокой культуре безопасности на АЭС. Врачебно-инженерные бригады постоянно контролируют условия труда работников, которые находятся в контакте с ионизирующим излучением, отдел охраны труда устраняет все замечания.

Рекомендовано для всей страны

Сегодня этот подход планируется применять по всей стране: он лег в основу рекомендаций по здоровьесбережению на производстве, которые в конце сентября этого года дала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзов. Цель — достичь трудового долголетия.

Но самим нововоронежским медикам ориентироваться было не на кого — они самостоятельно разрабатывали методику осмотров, профилактики и лечения во времена, когда о воздействии излучения на организм было известно не так уж много. Важнейшую роль в организации промышленной медицины сыграл Иван Круговов, который руководил медсанчастью с ее основания до 1989 года, когда его сменил Геннадий Ролдугин.

Два часа на спасение жизни

В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в будущем году на базе больницы планируется открыть отделение физической и медицинской реабилитации. Там будут восстанавливать здоровье пациенты, пострадавшие от сосудистых катастроф — острых инфарктов и нарушений мозгового кровообращения,— заболеваний костно-мышечной и центральной нервной систем.

«Кроме того, на базе нашей больницы функционирует региональный сосудистый центр №4, который оказывает помощь не только нововоронежцам, но и 110 тыс. жителей близлежащих районов, которые по плечу доставки укладываются в “терапевтическое окно”: два часа в случае острого инфаркта миокарда и четыре — в случае инсульта»,— рассказывает главврач.

Уже третий год работает отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения, где проводится такая высокотехнологическая операция, как стентирование. Современная ангиографическая система позволяет вовремя обнаружить тромбы в артериях. В целом за последние два года благодаря нацпроектам лечебное и диагностическое оборудование больницы обновилось на 70%.

Сухие ванны и пруды с лебедями

Работа сотрудников АЭС связана с повышенной нагрузкой и ответственностью, поэтому атомщиков ежегодно отправляют в санаторий-профилакторий «Энергетик», расположившийся в живописной дубраве в 5 км от Нововоронежа. Каждый год здесь отдыхают и восстанавливают здоровье больше 1,5 тыс. человек.

Среди процедур — спа-капсула, подводный душ-массаж, сухие углекислотные ванны, спелеокамера и т.д. Никогда не пустует бассейн — отдыхающие занимаются плаваньем, аквааэробикой. В санатории атомщикам предлагают более 120 различных лечебных и оздоровительных процедур. А в свободное от процедур время они могут гулять по живописным аллеям: территория санатория занимает более 10 га. Здесь есть пруд с белоснежными лебедями и рыбой.

«Всего мы проводим 65 тыс. процедур. На основании медицинских осмотров для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Кроме того, отдыхающие получают диетическое питание и необходимые физические нагрузки»,— рассказала главный врач санатория-профилактория «Энергетик» Лариса Карташова.

Разумеется, здоровье зависит не только от медиков. Сегодня у работников атомной станции и горожан есть все возможности для занятий физкультурой и спортом. Благодаря соглашению между «Росатомом» и правительством Воронежской области построены городской стадион «Старт» с футбольным полем и легкоатлетическим манежем, спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена» с тремя бассейнами, ледовая арена «Остальная» и другие спортивные сооружения. Постепенно на нововоронежских предприятиях атомной отрасли начинает возрождаться производственная гимнастика.

Юрий Голубь