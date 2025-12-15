В Тарасовском районе чиновника оштрафовали за игнорирование обращения

В Тарасовском районе чиновника сельской администрации оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение обращения местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители установили, что обращение гражданина не зарегистрировали, а в установленный срок ответ заявителю не направили. Прокуратурой внесено представление. После его рассмотрения доводы дончанина рассмотрели и направили ответ.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Штраф составил 5 тыс. руб.

Константин Соловьев