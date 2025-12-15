Количество выданных автокредитов в Петербурге за месяц сократилось на 26,9%

В Санкт-Петербурге в ноябре выдали 4,53 тыс. единиц кредитов на покупку автомобилей. Это на 26,9% меньше, чем в октябре 2025 года, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Северная столица стала пятой среди регионов по количеству выданных кредитов в ноябре. Петербург уступил Москве и Московской области, Республике Татарстан и Краснодарскому краю.

В целом по стране в ноябре выдали 93,9 тыс. автокредитов. По сравнению с октябрем показатель отстал на 25,1%.

«В ноябре выдача автокредитов существенно сократилась. Это свидетельствует об охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу автокредитов»,— заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татьяна Титаева