Донской зернотрейдер подал второй миллиардный иск к Сирии

Ростовская компания «Паллада» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 10,7 млрд руб. к «Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии». Суд пока не принял иск к рассмотрению. Об этом сообщает «Город N».

По информации издания, это уже второе судебное разбирательство компании с сирийскими властями. Созданная в 2022 году «Паллада» ранее подала иск к Центробанку Сирии и сирийской государственной зерновой корпорации на сумму 5,6 млрд руб. Компания также попыталась арестовать счета сирийского ЦБ, однако суд отказал в этом требовании. Рассмотрение дела продолжается.

Иски связаны с невыполнением обязательств по договорам на поставку зерна. Проблемы возникли после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Из-за политической нестабильности и смены власти регулярные поставки российского зерна прекратились, а переговоры с новым правительством стали затруднительными.

По данным «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год оборот «Паллады» превысил 36,2 млрд руб., чистая прибыль составила более 4,4 млрд руб.

Валентина Любашенко