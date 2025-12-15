«Северских» отправили на север

От 14 до 25 лет колонии строгого режима получили в Мособлсуде на основании вердикта присяжных трое членов банды «Северские» из подмосковного Сергиева Посада. Они признаны виновными в убийствах, бандитизме, вымогательствах и незаконном хранении оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Мособлсуде на основании решения коллегии присяжных вынесен приговор троим членам вооруженной преступной группы «Северские» Виталию Колесникову, Алексею Волкову и Дмитрию Рысеву. В зависимости от роли им инкриминировались тяжкие и особо тяжкие преступления: участие в устойчивой вооруженной банде и в совершаемых ею нападениях, убийствах семи лиц, покушение на убийства одиннадцати лиц, приготовление к убийству десяти лиц, вымогательство в особо крупном размере, а также незаконное хранение оружия (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 и ч. 3 ст. 222 УК РФ).

В ходе прений гособвинитель требовал приговорить наиболее активного участника преступной группы Колесникова к пожизненному лишению свободы, но суд назначил ему 25 лет колонии строгого режима. Его подельники Волков и Рысев также получили более мягкое наказание — 14,5 и 14 вместо запрошенных 18 и 15 лет.

Как установили в ГСУ СКР по Московской области, банда «Северские» была создана в мае 1997 года в подмосковном Сергиевом Посаде и действовала вплоть до ее ликвидации в декабре 2019 года.

Члены банды совершали преступления на территории Московской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. В ее состав входило не менее двух десятков человек, на счету которых одних только убийств 23.

Так, из материалов дела следует, что в октябре 2000 года Виталий Колесников с соучастниками через окно квартиры на втором этаже из-за разногласий расстрелял из пистолета-пулемета «Борз» одного из членов своей же ОПГ. Причем устранить его пытались еще в 1997 году, когда машину, в которой находились трое, буквально превратили в решето. Из всех пассажиров выжить удалось только «северскому», но он стал инвалидом.

С не желавшими платить дань расправлялись самыми разными способами. Например, в октябре 2006 года Виталий Колесников с соучастниками в городе Александрове расстреляли коммерсанта из пистолета, а в декабре 2006 года Дмитрий Рысев с подельником в городе Краснозаводске до смерти забили директора сети аптечных магазинов металлическими фонарями.

С января 2007 по январь 2018 года, говорится в деле, Алексей Волков с помощью угроз физической расправы и уничтожения имущества ежемесячно получал от руководителей базы стройматериалов в Сергиево-Посадском районе по 80 тыс. руб., пополнив таким образом за этот период кассу шайки более чем на 10 млн руб. В августе 2008 года Дмитрий Рысев совместно с сообщниками напали на гендиректора фирмы, оказывавшей бытовые услуги населению.

За отказ платить дань предпринимателя забили металлическими трубами.

Последний выжил лишь чудом — налетчиков спугнули случайные прохожие.

В феврале 2010 года члены банды, говорится в деле, в Сергиевом Посаде расправились с двумя членами из конкурирующей группировки «Гостиничные». Мужчин расстреляли в тот момент, когда они вышли с тренировки по боксу из спорткомплекса «Темп».

Разгром ОПГ правоохранители начали с задержания ее лидера Дмитрия Гладышева в октябре 2019 года. Но до суда он не дожил, покончив с собой прямо в камере СИЗО. Еще двоих членов банды — Алексея Воронина и Андрея Кукушкина в 2022 и 2023 годах Мособлсуд приговорил к 14 и 17 годам соответственно.

Олег Рубникович