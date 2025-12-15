Локальный режим ЧС введен в поселке Краснодарского края после налета дронов

В поселке Афипском Краснодарского края введен локальный режим ЧС после налета украинских беспилотников, сообщила пресс-служба оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Такая мера необходима для возмещения гражданам материального ущерба. По данным оперативного штаба, выплаты составят по 15 тыс. руб. на человека. От осколков украинских дронов повреждены 17 домов, сообщили в оперштабе. В некоторых строениях выбиты окна, повреждены крыши и двери, а в одном здании появились трещины на потолке. Также нанесен ущерб хозяйственным постройкам.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над Краснодарским краем. В результате налета произошел пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Северском районе, загорелась газовая труба. Повреждений и пострадавших нет.