На Дону производство птицы выросло на 25% в 2025 году

Сельхозпредприятия Ростовской области в ноябре увеличили выпуск птицы на убой на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув 8,6 тыс. тонн в живом весе. Год назад этот показатель составлял 6,9 тыс. тонн. По результатам 11 месяцев 2025 года выпуск птицы в области вырос на 9% до 152,7 тыс. тонн. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, развитие птицеводства обеспечило Ростовской области рост животноводческого направления в целом. За 11 месяцев объем выпуска скота и птицы увеличился в регионе на 4%, достигнув 205,7 тыс. тонн.

Другие направления донского животноводства в 2025 году показали снижение объемов. В сегменте крупного рогатого скота по итогам января-ноября выпуск сократился на 3% до 14,6 тыс. тонн. Свиноводческие хозяйства уменьшили объемы на 9%, произведя в совокупности 38,1 тыс. тонн.

«Молочное направление области также отстает от прошлогодних показателей. В течение января-ноября фермы произвели 126,5 тыс. тонн продукции, что на 6% меньше прошлого года», - говорится в сообщении.

В целом по Южному федеральному округу животноводческие предприятия показали в 2025 году незначительный рост. Общий объем выпуска скота и птицы на убой составил 761,4 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2024 году. Половину этого объема обеспечил Краснодарский край — 371,9 тыс. тонн, увеличив выпуск на 2,5%.

Валентина Любашенко