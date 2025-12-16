В ноябре в Башкирии выдали на 23,5% автокредитов меньше, чем в октябре

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в Башкирии в ноябре составило 3,54 тыс., сократившись по сравнению с октябрем на 23,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в России было выдано 93,9 тыс. автокредитов, что на 25,1% меньше, чем месяцем ранее.

Наибольшее число автокредитов в регионах было выдано в Москве (6,66 тыс. ед.), Московской области (6,32 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,32 тыс. ед.), Краснодарском крае (4,81 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (4,53 тыс. ед.)

Самое серьезное сокращение выдачи по сравнению с октябрем было зафиксировано в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-33,2%), Пермском крае (-32,4%), Удмуртской (-32,2%) и Чувашской (-31,5%) республиках, а также в Ленинградской области (-30,9%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 26,2% и на 26,9% соответственно.

«В ноябре выдача автокредитов существенно сократилась,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это свидетельствует об охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу автокредитов».

Олег Вахитов