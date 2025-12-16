Контракты ушли на торги

Две инстанции арбитражного суда оставили в силе решение и предписание республиканского УФАС по поводу положения о закупках ГКЗ «Башкортостан». Прошлым летом ведомство выяснило, что госучреждение за три года не провело ни одной конкурентной закупки: все контракты, благодаря внутреннему положению, заключались с единственными поставщиками. По мнению УФАС, таким образом «Башкортостан» нарушил требования закона о конкуренции. ГКЗ пытался убедить суд в недействительности претензий ведомства, но сделать этого ему не удалось.

ГКЗ «Башкортостан» не удалось отменить решение регионального управления ФАС, которое предписало скорректировать положение о закупках, исключив из него пункты, предусматривающие возможность заключать контракты с единственными поставщиками.

В июле 2024 года надзорное ведомство установило, что в действующей на тот момент редакции положения были указаны 57 видов закупок, разрешенных у единственных поставщиков. Среди них — организация различных мероприятий, закупка экипировки, сувениров, призов, инвентаря, звукового и компьютерного оборудования, оргтехники, охранных и рекламных услуг, услуг перевозок грузов, пассажиров и багажа и другие. Cтоимость каждой закупки у единственного поставщика не должна была превышать 600 тыс. руб., а годовой лимит составлял 30 млн руб. Как установили в УФАС, ежегодно с 2021-го по 2023 год «Башкортостан» не превышал указанную сумму, что позволяло учреждению вообще не проводить конкурентные закупки. При этом, как установила комиссия УФАС, услуги, которые концертный зал приобретал у единственных поставщиков, могли быть оказаны различными контрагентами, а не одним конкретным.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный концертный зал "Башкортостан"» зарегистрировано в марте 2010 года. Работает под патронажем министерства культуры республики. В «Башкортостане» проходят концерты, спектакли, шоу-программы. В художественном отделе ГКЗ 15 творческих коллективов: восемь хореографических, четыре вокально-хоровых и три театральных.

В июле этого года арбитражный суд Башкирии оставил решение и предписание антимонопольного ведомства в силе. Суд, в частности, посчитал, что «Башкортостан», не проводя конкурентные торги на протяжении трех лет, злоупотреблял правом.

В апелляционной жалобе «Башкортостан» настаивал, что спорное положение было утверждено министром культуры республики, а ведомство не получало дохода от проведения спорных закупок у единственного поставщика.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами истца. Апелляционная инстанция признала, что ГКЗ уклонялся «от конкурентных процедур вопреки принципам осуществления закупок». При этом дефицита потенциальных контрагентов в республике нет, указал суд. Например, в зрелищно-развлекательной сфере в Башкирии работают 12 организаций. В части организации охраны в регионе действуют 110 компаний, в области перевозки грузов — 102, в сфере рекламных услуг — 45 организаций.

«Таким образом, нельзя проводить закупки у единственного поставщика по своему усмотрению, в положении о закупке должны быть ограничения для применения этого способа… обратное повлечет за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников закупок…» — констатировал суд.

Как ранее сообщал «Ъ», закупка концертным залом услуг у единственного поставщика была интересна не только УФАС, но и СКР.

Весной этого года был арестован директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В частности, одним из эпизодов уголовного дела стал контракт на 33 млн руб., подписанный господином Яруллиным в октябре 2023 года без проведения торгов с индивидуальным предпринимателем и директором Дирекции культурных программ Башкирии Гульнарой Юриной на подготовку площадки для вокального конкурса «Время героев». По мнению следствия, госпожа Юрина предоставила фиктивные счета-фактуры, а Вильдан Яруллин без проверки подписал их, после чего ГКЗ полностью оплатило услуги предпринимателя.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что суды пришли к верным выводам. «Ими был выявлен целый ряд критических недостатков оспариваемого положения о закупках. Госучреждение установило абсолютный лимит в 30 млн руб., который при реальных объемах закупок делал конкурентные процедуры необязательными»,— пояснила эксперт. Перспективы обжалования решения в кассации, по мнению госпожи Барабаш, минимальны.

Булат Баширов