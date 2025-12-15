Экс-глава Счетной палаты Ульяновской области переходит в Счетную палату Ульяновска

Помощник губернатора Игорь Егоров переходит на пост председателя Счетной палаты Ульяновска. Об этом в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона объявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Игорь Егоров при губернаторе Владимире Шаманове в 2001-2003 годах возглавлял экспертно-аналитическое управление администрации Ульяновской области, затем стал начальником департамента экономики обладминистрации, а с 2004 года — заместителем губернатора по экономике. В 2005 году, при губернаторе Сергее Морозове, назначен заместителем министра экономики областного правительства, затем — замминистра инвестиций и внешних связей, в 2008 году — министром развития предпринимательства и туризма. С января 2009 года по 31 декабря 2023 года возглавлял Счетную палату Ульяновской области. В ноябре 2023 года заксобрание Ульяновской области отказалось переназначить председателем Счетной палаты региона Игоря Егорова, кандидатура которого уже прошла согласование во всех инстанциях, включая квалификационную комиссию СП РФ. Кадровое решение было заблокировано членами фракции «Единая Россия». С 13 февраля 2024 года Игорь Егоров назначен зампредом облправительства, курирующим имущество, финансы и вопросы охраны культурного наследия, однако уже в ноябре 2024 года губернатор Алексей Русских объявил (не называя причин), что Игорь Егоров переходит на пост помощника губернатора.

По данным управления госслужбы и кадров администрации губернатора, Игорь Егоров покидает региональную исполнительную власть после 18 декабря. Ранее, 3 декабря, депутаты гордумы Ульяновска уже проголосовали за назначение Игоря Егорова на этот пост.

Сообщая о переходе своего помощника в Счетную палату Ульяновска, Алексей Русских отметил, что «все знают Игоря Егорова как порядочного человека, профессионала в области экономики и финансов». Губернатор также попросил Игоря Егорова продолжить курировать общественные проекты по развитию в регионе шашек, а также работу военно-исторического общества.

Сергей Титов, Ульяновск