В Башкирии каждый четвертый соискатель готов снизить зарплатные ожидания

По данным опроса hh.ru, проведенного в четвертом квартале этого года, 26% соискателей Башкирии согласны уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места. При этом более половины опрошенных (54%) не согласны на такие условия, еще 20% затруднились ответить.

Среди соискателей моложе 18 лет 46% готовы снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства, а среди представителей 18–24 лет — 30% респондентов.

В возрастной категории 55+ 36% респондентов также сообщили, что могут пересмотреть свои зарплатные запросы. В категории 25–34 лет только 26% опрошенных согласны пересмотреть зарплатные ожидания, в группе 35–44 лет — 25%, а среди респондентов 45–54 лет — 28%.

Майя Иванова