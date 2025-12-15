«Наш бизнес хорошо адаптируется и находит обходные пути»

Институт регионального бизнес-омбудсмена существует в Прикамье уже более 10 лет. За это время аппарат уполномоченного рассмотрел более 10 тыс. обращений от предпринимателей. Действующий уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов — третий, кто работает на этой должности. Он рассказал, с какими вопросами предприниматели чаще всего обращались в этом году. А также оценил актуальную ситуацию на рынке труда и риски, связанные с предстоящими изменениями налогового законодательства.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Завершается очередной год, и можно подвести предварительные итоги. С какими проблемами чаще всего обращались к вам предприниматели?

— Всего в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае в этом году поступило 870 обращений. По итогам предварительного анализа, уже третий год подряд наиболее актуальными остаются проблемы в сфере земельно-имущественных отношений. Обращения по этим вопросам составляют 18% от общего числа. В том числе предприниматели указывают на проблемы с размещением НТО, отказы в проведении аукциона на предоставление земельных участков, отказы в выдаче разрешения на размещение некапитальных объектов в упрощенном порядке и в установлении сервитута. Поднимались также проблемы, связанные с отменой разрешений о вводе объектов в эксплуатацию, со сносом самовольных построек, с изменениями договоров аренды лесных участков.

Отдельные обращения (14%) касались вопросов контрольно-надзорной деятельности. В основном они связаны с отменой в этом году моратория на внеплановые проверки. Предприниматели интересовались периодичностью проведения обязательных профилактических визитов, расширением арсенала индикаторов риска нарушения обязательных требований по видам контро­ля. Часть обращений связана с организацией и проведением прокурорских проверок с привлечением представителей других государственных органов. А некоторые предприниматели обращались в связи с привлечением к административной ответственности и просили оказать содействие в смягчении наказания.

Выросло количество жалоб уголовно-правового характера, касающихся взаимодействия с правоохранительными органами. Предприниматели указывали на неэффективность доследственных проверок, неправомерные и неоднократные отказы в возбуждении уголовных дел, нарушение разумного срока уголовного судопроизводства.

Традиционно часть обращений была связана с проблемами в сфере исполнения публичных контрактов (в том числе в рамках гособоронзаказа). Например, с неоплатой исполненных контрактов заказчиками из других регионов. Среди других тем не могу не отметить коллективные обращения торговых сетей с жалобами на привлечение к административной ответственности за нарушение предельно допустимых весовых и габаритных параметров тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Вернее, на некорректную работу конкретного автоматического пункта, расположенного на автодороге Пермь — Березники. Аппарат уполномоченного уже обратился к прокурору Пермского края и руководству территориального органа Росстандарта с просьбой организовать проверку этого пункта.

— Часто ли в этом году аппарат уполномоченного представлял интересы бизнеса в суде?

— Считаю, лучший вариант развития событий — если нам удается урегулировать проблемную ситуацию в досудебном порядке. Но если принятие иных мер не приносит положительного результата, мы оказываем поддержку бизнесу в судах. В 2025 году сотрудники аппарата приняли участие в 40 судебных заседаниях. И это без учета тех случаев, когда мы не принимали процессуальное участие в суде, но направляли правовую позицию заявителю по предмету спора.

— С началом СВО предприниматели и предприятия Прикамья сталкивались с проблемами импорта товаров из США и Европы. Удалось ли решить эти проблемы за счет импортозамещения или организации поставок из Китая?

— Действительно, несколько лет назад Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Налаженные логистические цепочки, каналы экспорта и импорта были прерваны. Предприятия из разных сфер экономики столкнулись с проблемами при поставках оборудования и товаров, в тяжелом положении оказались исполнители по публичным контрактам. Бизнесу пришлось перестраивать уже устоявшиеся бизнес-модели, искать новых поставщиков, ориентироваться на Восток. Тогда государство довольно оперативно отреагировало на эти вызовы. В том числе появился механизм параллельного импорта, были введены меры поддержки импортозамещения.

Однако в начале 2024 года уже отечественные импортеры столкнулись с проблемами при осуществлении платежных операций с Китаем. Банки, опасаясь вторичных санкций со стороны США, перестали принимать платежи из России. Возникли риски серьезного сокращения российско-китайского товаро­оборота, неисполнения обязательств перед контрагентами, роста цен на потребительском рынке. Но уже к концу года при участии российского системообразующего банка была создана платформа для международных расчетов, что позволило бизнесу вновь рассчитываться с Китаем просто, быстро и законно, без обращения к зачастую сомнительным посредникам.

На мой взгляд, вся эта ситуация с санкционным давлением напоминает игру в «кошки-мышки». Наш бизнес хорошо адаптируется к новым ограничениям и находит обходные пути.

— Еще одна проблема последних лет — дефицит кадров. Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда сегодня?

— В 2025 году ситуация на рынке труда остается парадоксальной. С одной стороны, зафиксирован исторический минимум по уровню безработицы. С другой — предприятия испытывают нехватку кадров (особенно квалифицированных рабочих) и пытаются решать ее своими силами: внедряют программы внутреннего кадрового резерва, наставничество, увеличивают бюджеты на переобучение и развитие персонала, заменяют ручной труд автоматизированным. Региональные власти стимулируют развитие автоматизации и роботизации производства с помощью инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Этот механизм позволяет предприятиям получить вычет до 90% от расходов на создание высокопроизводительных производств.

Тем не менее есть опасения, что из-за предстоящего усиления налоговой нагрузки на МСП и отмены льгот по страховым взносам предприниматели будут вынуждены «считать экономику» бизнеса и сокращать сотрудников. А это чревато ростом социальной напряженности и может привести к межотраслевому перераспределению трудовых ресурсов.

— Еще один сюжет, продолжающийся уже несколько лет — оспаривание предпринимателями заключений ЦТИ Пермского края об оценке кадастровой стоимости. Остается ли эта проблема актуальной?

— Эти жалобы были связаны не столько с самой процедурой оценки, сколько с ограничениями доступа компаний к оспариванию ее результатов, затягиванием этого процесса. Нам удалось донести проблему до руководства ЦТИ, и в этом году подобных жалоб уже не было. Обращений же по вопросу справедливости оценки объектов недвижимости в этом году не так много. Успешных случаев обжалования в судебном порядке тоже стало меньше. Возможно, это связано c ростом качества оценки и подготовки документов со стороны ЦТИ.

— Одним из главных вызовов для бизнеса в 2025 году стала налоговая реформа — увеличение налога на прибыль организаций с 20 до 25%, а также введение уплаты НДС на УСН для предприятий с доходом от 60 млн руб. в год. Насколько региональные предприниматели смогли адаптироваться к этим изменениям?

— По данным ФНС, эти изменения коснулись 2387 юрлиц и индивидуальных предпринимателей Прикамья, что составляет около 3% налогоплательщиков. Однако в мой адрес поступали обращения отдельных отраслевых бизнес-объединений, свидетельствующие о негативном влиянии перехода на уплату НДС. Например, по расчетам ассоциации автосервисов, конкурентоспособность организаций, перешедших на НДС с начала года, снизилась в сравнении с их коллегами. В том числе и с бизнесами, чей доход по итогам 2024 года не дотянул до 60 млн руб. всего на 50–100 тыс. руб.

С другой стороны, справедливости ради нужно отметить, что первая волна налоговых преобразований не только ввела НДС для УСН, но и существенно увеличила параметры его применения по размерам дохода, стоимости основных средств и численности сотрудников. В результате для одних бизнесов налоговая нагрузка существенно возросла, а другие получили возможность масштабировать и расширять бизнес, оставаясь при этом на специальном налоговом режиме без уплаты налогов на имущество и прибыль.

— В 2026 году порог неприменения НДС на УСН снизится до 20 млн руб. А сам НДС вырастет на 2%. Насколько это критично для малого и среднего бизнеса в Прикамье?

— Изменится не только это. Также снизятся пороги для патентной системы налогообложения, в подавляющем большинстве сфер предпринимательской деятельности будет отменена льгота по уплате страховых взносов. А регионы больше не смогут устанавливать пониженные ставки по УСН самостоятельно, без учета мнения федерального правительства. Конечно, все это больно ударит по малому и среднему бизнесу. Только в октябре и ноябре 2025 года в мой адрес с жалобами на изменение налогового регулирования обратился 81 предприниматель.

Естественно, не отреагировать на эти обращения было невозможно. Аппарат уполномоченного совместно с региональными деловыми объединениями, экспертами в сфере налогообложения и науки оперативно проанализировал внесенный в Госдуму РФ законопроект и подготовил ряд инициатив по его корректировке. Эти предложения были направлены председателю профильного комитета, депутатам от Пермского края, а также в профильную комиссию Госсовета РФ. Аналогичная работа велась моими коллегами и в других регионах.

В результате ряд критически значимых предложений со стороны предпринимательского сообщества были учтены. В том числе наши инициативы о сохранении патентной системы налогообложения для стационарной розничной торговли и грузоперевозок. В Прикамье в этих сферах работают более 14,5 тыс. предпринимателей. Особенно ценно сохранение патента для розничной торговли в отдаленных, сельских территориях. Крупные торговые сети представлены далеко не в каждом населенном пункте, и зачастую для жителей многих сел и деревень небольшой местный магазин — единственная возможность приобрести продукты и другие нужные товары, не выезжая в райцентр.

Также были одобрены предложения по более плавному сокращению порога доходов, с которых уплачивается НДС для УСН и ПСН, сохранению льгот по страховым взносам для отдельных категорий МСП, введен частичный мораторий на применение налоговой ответственности для налогоплательщиков, впервые применяющих НДС. В результате, если первая редакция законопроекта затрагивала около 30–35 тыс. предпринимателей Прикамья, то принятый Госдумой итоговый законопроект — около 5,5 тыс.

Несмотря на то что ряд положений налоговой реформы удалось смягчить, времени на подготовку к предстоящим изменениям у бизнеса почти не осталось. На мой взгляд, сейчас требуется широкая информационная кампания о налоговой донастройке со стороны органов власти. Свою же роль вижу в том, чтобы обозначить бизнесу разного рода риски, связанные с изменением налогового законодательства.

— С какими еще инициативами по изменению законодательства выступал аппарат уполномоченного в 2025 году?

— Уполномоченный не наделен правом законодательной инициативы, но может направлять предложения по изменению и совершенствованию действующего законодательства в органы законодательной и исполнительной власти. В 2025 году поводов к этому было более чем достаточно. К примеру, лесозаготовители уже давно используют песок, ПГС с арендованных участков для отсыпки лесных дорог. Таким образом, они выполняют требования по созданию лесной инфраструктуры, установленные федеральным законодательством. Однако пару лет назад административная и судебная практика по этому вопросу изменилась, и арендаторов стали привлекать к ответственности за использование недр без лицензии. Изу­чив судебную практику и согласившись с позицией краевых лесозаготовителей, я обратился на федеральный уровень с предложением упростить порядок получения лицензии для арендаторов участков, использующих недра для строительства лес­ных дорог.

Также в этом году наш аппарат предлагал скорректировать федеральные правила оценки достижения показателей субсидии для сельхозтоваропроизводителей, изменить регулирование весогабаритного контроля для автобусов, преду­смотреть субсидии для субъектов МСП на расходы, связанные с маркировкой, продлить сроки маркировки остатков для легкой промышленности, освободить от уплаты госпошлины управляющие компании при взыскании задолженности по коммунальным услугам.

Кроме того, мы выступили с инициативой ввести новую категорию — «МСП+», в которую предлагаем включить предприятия с численностью сотрудников до 1500 человек и доходом до 10 млрд руб. в год. Таким образом, предприятия, находящиеся в стадии роста и формально уже вышедшие за категорию МСП, смогут продолжать пользоваться льготами для МСП и развиваться.

— Административное давление и проверки надзорных органов остаются одной из наиболее популярных тем для обращения к уполномоченному. Заметны ли улучшения в этой сфере за последние годы?

— В целом административная нагрузка на региональный бизнес постепенно снижается. Уже не первый год акцент в контрольной (надзорной) деятельности смещается в сторону внедрения и совершенствования рискориентированного подхода. То есть по результатам оценки риска причинения вреда объекты контроля категорируются от чрезвычайно высокого риска до низкого. В зависимости от присвоенной категории риска организуются проверочные мероприятия. Кроме того, по видам контро­ля утверждаются индикаторы риска нарушения обязательных требований — критерии, по которым можно понять, есть ли угроза нарушения обязательных требований законодательства на предприятии или нет. Как показывает практика, срабатывание индикатора риска почти в 90% случаев подтверждает наличие нарушения обязательных требований. В идеале добросовестные предприятия, на которых не выявляются индикаторы риска, вообще должны быть освобождены от визитов контролеров. Эти индикаторы открыты, доступны, и каждый предприниматель может ознакомиться с ними на сайтах контрольно-надзорных органов, провести диагностику своего бизнеса, определить возможные риски и принять превентивные меры по устранению нарушений.

Еще одно направление работы по снижению административной нагрузки на бизнес — переориентация контрольно-надзорной деятельности с наказания на профилактику нарушений. У субъектов малого бизнеса и СОНКО есть возможность запросить профилактический визит контролеров и получить консультации по возможным нарушениям и их устранению. По итогам такого мероприятия бизнес не привлекается к административной ответственности. А деньги, которые могли бы пойти на уплату штрафа, остаются у предпринимателя и используются для устранения выявленных нарушений.

Интервью взял Константин Кадочников