Половина торговых мест на рынках в Башкирии не используются

По данным Башстата, на 1 октября в Башкирии действовали 24 розничных рынка, из которых семь универсальных и 17 специализированных. Среди специализированных рынков преобладают сельскохозяйственные — 16, а также один вещевой рынок. Общее количество торговых мест на рынках составляет 4 тыс., при этом занято лишь 50% из них, отмечает пресс-служба ведомства.

Основными участниками рынка являются индивидуальные предприниматели, владеющие 50% торговых мест, и частные лица, которым принадлежит 19%. Всего на розничных рынках Башкирии работали 795 индивидуальных предпринимателей.

Также за девять месяцев этого года в республике было организовано 487 ярмарок, из которых 230 — ярмарки выходного дня. Общее количество торговых мест на ярмарках составило 57 тыс., при этом 36,1 тыс. мест приходилось на ярмарки выходного дня. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество ярмарок увеличилось на 16.

Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству проведенных ярмарок и лидирует по количеству ярмарок выходного дня.

Олег Вахитов