Альфа-банк в третий раз вручил отраслевую премию «Цифровой лидер» бухгалтерам и финансовым специалистам — самым активным пользователям цифрового банка «Альфа-Бизнес». Премия, учрежденная банком в 2024 году, призвана отметить вклад бухгалтерского сообщества в цифровизацию финансовых операций и повысить уровень использования digital-продуктов. Победителей определяли по ежедневной активности в цифровых каналах: частоте и разнообразию операций, включая платежи, подписание документов и оформление услуг через веб- и мобильный банк.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen закроет автомобильный завод в Дрездене впервые за 88 лет деятельности в Германии, пишет Financial Times. Крупнейший европейский автопроизводитель в Европе сталкивается с давлением на денежный поток из-за слабых продаж в Китае и спроса в Европе, а также из-за импортных тарифов со стороны США, которые отрицательно сказываются на продажах в Америке.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МТС-банка на уровне А(RU), прогноз стабильный. Это обусловлено адекватным бизнес-профилем, а также сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности при низкой оценке риск-профиля, пояснили в агентстве. В сообщении АКРА отметили устойчивые позиции МТС-банка на рынке банковских услуг в РФ при высокой диверсификации источников операционного дохода. Также агентство выделило сильную достаточность капитала банка, которая показала рост год к году.