Работодатели Дона удвоили зарплатные предложения с 2020 года

Медиана предлагаемых зарплат в Ростовской области за пять лет выросла почти в два раза — с 36,2 до 71,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru. Лидерами по динамике зарплат в вакансиях стали водители и курьеры.

По информации аналитиков, водителям в 2020 году работодатели предлагали около 39,9 тыс. руб., в 2025-м — уже 190,5 тыс. руб. Курьерам пять лет назад предлагали 32,2 тыс. руб., сегодня — 145,9 тыс. руб. Для водителей высокий доход часто связан с категорией прав, условиями работы и опытом. Реальный доход курьеров напрямую зависит от количества заказов и отработанных часов — показатель в 145,9 тыс. руб. достижим только при высокой загрузке.

«Активное развитие электронной коммерции привело к тому, что доставка продуктов и других товаров на дом стала обычной практикой, сформировав у потребителей новую привычку и создав спрос на целый ряд специалистов от сборщиков заказов до курьеров», — пояснила Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

Важнейшим фактором стал дефицит кадров на рынке труда. Чтобы успешно закрывать вакансии, работодатели начали поднимать зарплатные предложения. Медсестрам предлагают в 2,4 раза больше — рост с 20,8 до 49,9 тыс. руб. Врачам — в 2,2 раза больше, с 35,7 до 78,6 тыс. руб.

Наиболее ощутимо зарплатные предложения выросли в сферах «Домашний, обслуживающий персонал» — с 31,2 до 95,7 тыс. руб. (в три раза), «Транспорт, логистика, перевозки» — с 36,2 до 99,5 тыс. руб. (в 2,7 раза), «Страхование» — с 30 до 70 тыс. руб. (в 2,3 раза).

Среди южных регионов наиболее яркую динамику продемонстрировал Краснодарский край — зарплатные предложения выросли в 2,4 раза с 30,9 до 73 тыс. руб. В региональный топ также вошли Ростовская область (рост в два раза) и Астраханская область (рост в два раза с 33,4 до 63,2 тыс. руб.).

