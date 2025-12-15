В новогодние каникулы через Ярославль будет курсировать около 50 поездов дальнего следования

В новогодние выходные до 11 января через Ярославль в Москву, Санкт-Петербург и в другие регионы будут курсировать около 50 поездов дальнего следования.

Фото: Пресс-служба СЖД

С Москвой Ярославль связывают 30 поездов. Ежедневно курсируют шесть фирменных скорых поездов Ярославль – Москва и Москва – Ярославль, три скоростных «Ласточки» Кострома – Москва и три в обратном направлении. Кроме того, в столицу с остановкой в Ярославле каждый день следуют поезда дальнего следования из Костромы, Архангельска, Вологды, Лабытнанги, Воркуты, Череповца, Владивостока, Мурманска, Читы, Абакана.

Для обеспечения перевозок в период новогоднего повышенного спроса, увеличивается количество вагонов в ряде поездов на московском направлении.

В Санкт-Петербург из Ярославля можно отправиться на ежедневном фирменном поезде из Иваново, на поездах Самара – Санкт-Петербург и Уфа – Санкт-Петербург, курсирование которых чередуется через день. С 20 декабря до конца новогодних каникул ежедневно (кроме 31 декабря) будет выполнять рейсы двухэтажный поезд Кострома – Санкт-Петербург.

Специально на новогодний период назначены дополнительные поезда из Ярославля в Санкт-Петербург и Мурманск. Поезд из Ярославля в северную столицу отправится 27, 29 декабря, 7, 10 января, из Санкт-Петербурга – 28, 30 декабря, 8, 11 января. В Мурманск можно будет отправиться прямым поездом 29 декабря, 6, 10 января, из Мурманска в Ярославль – 26 декабря, 3, 7 января.

Также можно съездить на каникулы на юг – поезда следуют в направлении Адлера, региона Кавказских Минеральных Вод. Например, поездом № 139/140 Архангельск – Кисловодск можно уехать из Ярославля в Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск в предновогодние дни 23, 27, 31 декабря и в новогодние каникулы 4 и 8 января. Домой можно вернуться им же 2, 6, 10 января.

Узнать подробную информацию о поездах и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в кассах дальнего следования, подробности также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный).

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»