Жители Ставрополя самостоятельно создали на пустыре сквер имени Горбачева

Жители Ставрополя превратили заброшенный пустырь в сквер имени Михаила Горбачева. Они установили табличку за свои деньги и собрали подписи для властей. Инициатива зародилась у жилого комплекса «Белый город» по улице Доваторцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Ляшов Фото: Георгий Ляшов

Пустырь годами пустовал: летом там рос бурьян, осенью и весной превращался в грязное болото. Местные жители видели в этом участке потенциал для общественного пространства между многоэтажками. Они изготовили табличку самостоятельно и закрепили её на видном месте. Теперь сквер отметили на карте 2GIS.

Активисты выбрали имя единственного президента СССР не случайно. Он родился в Ставропольском крае в 1931 году и стал одним из двух его уроженцев, удостоенных Нобелевской премии мира в 1990-м. В России в его честь назвали лишь одну улицу в Екатеринбурге.

Теперь жители микрорайона хотят добиться от городской мэрии признания официального статуса сквера. Активисты направили обращения главе Ставрополя Ивану Ульянченко, председателю гордумы Георгию Колягину, Горбачёв-фонду и Общественной палате края. Они требуют официального признания сквера и его благоустройства в густонаселенном районе. Район насчитывает 15 многоэтажек и 20 тыс. жителей. Пустырь занимает 0,5 гектара — типичный для постсоветских новостроек неухоженный клочок. Активисты рассчитывают на бюджетные средства: благоустройство аналогичных скверов в Ставрополе стоит 10–15 млн руб.

Общественная палата края изучила обращение 10 декабря. Власти Ставрополя в 2025 году благоустроили 12 общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» с бюджетом 450 млн руб. Сквер имени Горбачева может войти в план-2026. Жители верят в успех. Они убирают мусор и планируют посадить саженцы.

Станислав Маслаков