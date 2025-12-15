В США раскрыли ущерб американскому бизнесу от антироссийских санкций

Прямой удар для бизнеса США от западных санкций против России составил порядка $100 млрд. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

«Мы посчитали, что прямой удар составил около $100 млрд а целиком ущерб составил почти $300 млрд, включая потенциальные потери конкретного бизнеса», — сказал господин Эйджи в интервью телеканалу RTVI.

Глава AmCham отметил, что российские санкции нанесли не такой сильный ущерб американскому бизнесу, как собственные санкции США. «Американские санкции — 8 из 10 (оценивается ущерб по 10-балльной шкале.—“Ъ”), то есть нанесли сильный удар. А российские контрсанкции, если я не ошибаюсь, оценили как 5 из 10»,— заявил он.

По словам Роберта Эйджи, российская экономика адаптировалась к санкциям, в отличие от американского бизнеса. Он отметил, что в AmCham надеются на скорейшее снятие санкций с РФ. Однако президент США Дональд Трамп вряд ли снимет ограничения до подписания мирного договора по Украине, добавил господин Эйджи.