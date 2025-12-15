СКР: найденная в Прикамье тургруппа не вернулась с маршрута из-за поломки транспорта

У найденной в Горнозаводском округе группы туристов произошла поломка транспорта, а также закончилось топливо. Как предварительно установил СКР по Пермскому краю, из-за этого туристы организовали привал и ждали помощи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 пропавших членов тургруппы были найдены в лесном массиве. Предварительно, никто из них не пострадал. Сейчас их перевозят на туристическую базу, где они будут осмотрены медиками. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 13 декабря 2025 года группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском районе. На точку сбора группы вышли только два человека, с остальными участниками связь была потеряна. Туристов искали спасатели, сотрудники краевого МЧС, волонтеры, полицейские и местные жители. Всего в поисках участвовали более 100 человек и 46 единиц техники.