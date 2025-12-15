Ставропольский суд обязал убрать аварийный сарай с территории школы

Суд в Ставропольском крае обязал администрацию Туркменского муниципального округа демонтировать аварийный сарай на территории школы № 13. Решение принято по иску прокурора, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, основанием для обращения в суд стала прокурорская проверка соблюдения законодательства в области защиты прав несовершеннолетних. Во время осмотра территории сотрудники ведомства установили, что строение представляло потенциальную угрозу для жизни и здоровья учащихся.

Администрация округа и руководство образовательного учреждения при этом не предприняли своевременных мер для устранения опасности.

«В ходе проверки на территории школы был обнаружен сарай, фактически находящийся в аварийном состоянии, что свидетельствует о нарушении предусмотренных законом условий», — рассказали в пресс-службе судов Ставропольского края.

Суд согласился с доводами прокуратуры и признал бездействие ответственных лиц незаконным. После вступления решения в законную силу администрация Туркменского муниципального округа и школа № 13 должны будут убрать сарай.

Валентина Любашенко