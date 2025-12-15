В Прикамье найдена вторая группа пропавших туристов

В районе горы Ослянка обнаружена вторая пропавшая группа туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

О пропаже этой группы туристов стало известно сегодня. О них в МЧС сообщил владелец отеля в поселке Средняя Усьва. По его словам, в состав группы входили пять мужчин и одна женщина, передвигавшиеся на снегоходах с волокушами. Группа вышла на маршрут в район горы Ослянка 13 декабря. Туристы сказали хозяину отеля, что планируют вернуться на следующий день, но могут и задержаться.