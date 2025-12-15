В Новокуйбышевске суд обязал муниципальное предприятие обследовать состояние школ и детсадов

Новокуйбышевский городской суд удовлетворил требования прокуратуры города обязать НМБУ «Центр-сервис» провести обследование технического состояния эксплуатируемых зданий образовательных учреждений города с привлечением специализированных организаций. Городская администрация должна профинансировать эти мероприятия, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время прокурорской проверки установлено, что администрация Новокуйбышевска передала здания городских школ и детских садов в оперативное управление НМБУ «Центр-сервис», созданное для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Учреждение, в том числе, должно отвечать за содержание, техническое обслуживание зданий и сооружений, используемых образовательными учреждениями. Однако организация, ответственная за обеспечение безопасности зданий в процессе их эксплуатации, не провела их техническое обследование с привлечением специализированных организаций.

В результате прокуратура обратилась в суд. Ответчик не согласился с принятым решением и обжаловал его в апелляции. Апелляционным определением решение отменено, в иске прокурору отказано. Однако Шестой кассационный суд удовлетворил кассационное представление, в итоге дело направили на новое рассмотрение.

Самарский областной суд в итоге согласился с прокуратурой о необходимости систематических плановых и внеплановых осмотров зданий образовательных учреждений с использованием современных средств технической диагностики.

Руфия Кутляева