На одного жителя Ставрополья в среднем приходится 3 банковские карты

Банки выпустили для жителей Ставропольского края почти 7,7 млн банковских карт на 1 октября 2025 года. В среднем на каждого человека приходится по три карты. С начала года ставропольцы провели свыше 767 млн транзакций картами на 1,6 трлн руб., сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Количество POS-терминалов в крае достигло 78 тыс. к концу III квартала — на 18% больше, чем год назад. Это обеспечивает на 100 тыс. жителей почти 2700 терминалов. Ставрополье лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по инфраструктуре безналичных платежей.

QR-коды для оплаты товаров и услуг активно внедряют. В крае установили почти 54 тыс. таких устройств, и только за III квартал их число выросло на 5%. Летом регион присоединился к информационной кампании Банка России в СКФО. Кампания продвигает безналичные платежи среди населения.

Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России, отметил ключевую роль информирования. По его словам, 75% россиян предпочитают платить картой везде, а каждый третий использует QR-код. Широкая кампания ускорит рост доли безнала.

POS-терминалы в крае принимают не только оплату за покупки, но и выдают наличные по услуге «наличные на кассе». Предприниматели ставят рядом наклейки с информацией. На 1 октября работают 1572 таких терминала — на 2,7% больше, чем год назад. Их чаще всего размещают в розничных сетях и на заправках.

Цифры отражают динамику III квартала 2025 года и подтверждают тренд роста безнала. Ранее, на 1 июля 2025 года, в крае насчитывали 71,5 тыс. POS-терминалов — на 13% больше, чем годом ранее, а QR-устройств — 51,2 тыс., рост на 31%. Рост инфраструктуры связан с федеральной политикой цифровизации платежей. Банк России проводит кампании по СКФО, чтобы повысить удобство. В I квартале 2025 года в крае выпустили свыше 7,6 млн карт — на 13% больше за год. Транзакции без карт набирают обороты, что снижает зависимость от наличных.

Станислав Маслаков