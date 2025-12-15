В Дагестане полностью и досрочно выполнили план осеннего призыва

В Дагестане осенний призыв на военную службу выполнили на досрочно 100%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

К местам несения службы из региона отправились более 3 тыс. призывников, из которых более 2,5 тыс. человек будут служить в Вооруженных Силах Российской Федерации. Отмечается, что особенностью призыва стало применение системы «Единый реестр воинского учета», то есть электронных повесток и направление уведомлений через Госуслуги.

Срывов отправок, как следует из сообщения, не допущено. Новобранцы, направленные на службу, не будут проходить службу в зоне специальной военной операции.

Константин Соловьев