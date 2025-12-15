Более 2,5 тысяч грузовиков встали в очередь на Верхний Ларс

В Северной Осетии скопилось около 2,5 тыс. транзитных большегрузов у пункта пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией. Из них 2,2 тыс. машин зарегистрировались в электронной очереди. Зампред правительства республики Ирбек Томаев сообщил об этом на аппаратном совещании 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ

Пресс-служба правительства Северной Осетии подтвердила данные. За прошедшую неделю границу в обоих направлениях пересекли 17 тыс. автомобилей и более 35 тыс. человек. Ограничение движения большегрузов по Военно-грузинской дороге ввели вечером 13 декабря из-за погодных условий и сняли днем 14 декабря.

Ранее движение фур на участке Владикавказ — Ларс закрывали 7 декабря и открыли вечером 8 декабря. Верхний Ларс остается единственным работающим пунктом пропуска между Россией и Грузией, через него идут потоки в Армению и Турцию.

Очереди возникают регулярно из-за высокого трафика. Ежедневно в республику прибывает 500–600 грузовиков, а в Грузию уходит 300–350. Пропускная способность МАПП после реконструкции достигает 700 фур в сутки в каждом направлении, но реально проходят менее 300. Туристический сезон усиливает нагрузку: 28 из 39 полос отведены под легковые авто.

Власти Северной Осетии ограничивают въезд фур без мест на стоянках. Они планируют две новые парковки — на 1000 грузовых и 500 легковых мест. Система электронной очереди работает стабильно и упорядочивает транзит. Похожие пробки фиксировали в июле (2,5 тыс. машин), ноябре (980 фур) и январе (более 2 тыс.) 2025 года.

Станислав Маслаков