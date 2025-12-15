В Оренбуржье администрацию школы обязали возместить учащемуся вред, полученный от одноклассника

В Оренбургской области суд удовлетворил требования Гайской межрайонной прокуратуры о взыскании с администрации школы в пользу несовершеннолетнего учащегося 60 тыс. руб. за вред, причиненный воспитаннику в рамках образовательного процесса. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По информации ведомства, в сентябре ученик седьмого класса одной из школ Гая применил боевой прием к своему однокласснику и опрокинул его через себя. Пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома пальца.

Руфия Кутляева