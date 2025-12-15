Кипр открывает сеть

Кипр 15 декабря открывает в России сеть посреднических организаций между консульством. Всего открыто восемь новых площадок в разных регионах страны. Теперь заявители могут обращаться напрямую в визовые центры без предварительной записи. Там доступны стандартные услуги и VIP-зал. Сервисный сбор за подачу документов составит около €1,5. Консульский сбор оплачивается отдельно. По данным Ассоциации туроператоров России, краткосрочная туристическая виза обойдется в €90. Для детей от шести до 11 лет — вдвое дешевле. Помимо России, визовые центры Кипра открылись в Минске и Ташкенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Расширение сети означает, что страна делает ставку на упрощение процедуры подачи документов, говорит руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Наталья Волкова: «Визовые центры привязаны к консульским округам, необходимо подавать документы в тех, которые соответствуют консульскому округу, согласно постоянной регистрации в паспорте. Открытие визовых центров облегчит процедуру получения разрешительного документа. Помещение посольства, где принимали документы до сегодняшнего дня, не очень приспособлено к этой процедуре, оно очень маленькое и не может принять большое количество заявлений.

Поэтому открытие центров облегчит для заявителей получение визы. Им не придется ожидать на улице, пока не пустят в посольство, примут документы, снимут отпечатки пальцев. Кипрская виза позволяет посетить только Кипр, это национальная виза, она не является шенгенской. Кипр собирается вступать в зону Шенгена, но пока сроки не обнародованы. Оформляется виза достаточно быстро, где-то в течение недели. Документы необходимо подавать не позднее, чем за 15 дней до поездки. Что касается списка, то он такой же, как и для стран Шенгенского соглашения».

В декабре 2024 года власти Кипра ужесточили визовые требования для россиян, сделав их сопоставимыми с шенгенскими, сообщала АТОР. В этих условиях открытие визовых центров вряд ли приведет к росту турпотока, считает вице-президент ассоциации Артур Мурадян: «Наличие визовых центров является плюсом, но это никак не отразится на росте турпотока на Кипр. Визовые требования Шенгена в последнее время ужесточены до какого-то абсурдного предела. Через год Кипр вступит в Шенгенскую зону, а мы знаем политику выдачи разрешительных документов россиянам: никаких многократных виз, только короткие, под срок поездки.

Поэтому, к сожалению, без существенного пересмотра подхода Евросоюза к выдаче виз россиянам ни о каком существенном росте турпотока говорить не приходится. Если оценивать долю Кипра, она была довольно существенная в портфеле продаж туроператоров в 2025 году до момента, пока они не усложнили выдачу. И это было связано с довольно лояльными условиями. Поэтому следует понять в первую очередь, какой процедурой реально будет пользоваться Кипр. Той, которая отвечает его национальным интересам, или плюнет на все и будет подстраиваться под больших игроков, а они не заинтересованы в российских туристах».

До 2022 года въезд в страну осуществлялся по упрощенной электронной визе. Сейчас такой способ недоступен для граждан России.

Андрей Дубков